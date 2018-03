publié le 30/11/2016 à 16:44

Les Trans Musicales de Rennes reviennent pour leur 38ème édition, du 30 novembre au 4 décembre. Le festival breton, dont la première édition a eu lieu en 1979, est devenu l'une des manifestations musicales de référence en France. Dénicheur de nouveaux talents, l'événement met en lumière des artistes en devenir, pendant cinq jours de fête, sur plusieurs sites de la capitale bretonne. Nées d'une association de mordus de musique, Les Trans attirent aujourd'hui des milliers de curieux et de professionnels.



De nombreux artistes aujourd'hui reconnus se sont fait connaître lors des Trans Musicales de Rennes. Un tremplin qui a permis au festival d'attirer des dizaines de milliers de festivaliers, avec un chiffre records pour l'édition 2015 qui avait compté près de 60.000 spectateurs et ce, malgré les mesures de sécurité renforcées suite aux attentats de Paris.

L'affiche des Trans Musicales de Rennes 2016 Crédit : TransMusicales2016

Les Trans Musicales de Rennes, un festival à contre courant

Les Rencontres Trans Musicales de Rennes ne sont décidément pas comme les autres festivals français. D'abord parce que l'événement a lieu chaque année en hiver. Et la raison est finalement assez simple. La capitale bretonne est l'une des plus grandes villes étudiantes en France, avec plus de 65.000 inscrits dans les différentes universités de Rennes. Par conséquent, la ville est désertée en été ou pendant les vacances et les rues se vident lors des périodes d'examens. Il est donc logique que le festival ait lieu en hiver, entre deux semestres, lorsque les étudiants sont tous disponibles.

L'événement a également fait le choix de ne pas jouer la carte des têtes d'affiches. Tous les artistes invités à se produire sont des talents en devenir, et l'attraction du public se fait sur l'envie de découvertes. "On a commencé avec des groupes de la ville, parce que les rennais ne les connaissaient pas. Entre les premières Trans et celles-là, on n'a pas bougé d'un iota, c'est la même idée de base", explique Jean-Louis Brossard, l'un des créateurs du festival.

Nirvana, Stromae, Daft Punk... Ils ont été découverts aux Trans

Ne cherchez pas, chaque année, vous ne connaissez aucun (ou presque) artiste de la programmation. Et pourtant, une chose est sûre, c'est qu'au moins un de ces groupe sera promis, après son passage à Rennes, à un grand succès. Le point commun entre Nirvana, Noir Désir, Daft Punk, Björk, Justice, IAM, Lenny Kravitz ou Stromae, c'est qu'ils ont tous été lancés par le festival breton.



Que ce soit leur premier concert en France ou le début de leur exposition médiatique, les Rencontres des Trans se sont transformées en tremplin pour des dizaines d'artistes, aujourd'hui de renommée française, si ce n'est mondiale.



Artistes en devenir et découvertes de jeunes talents, les Trans Musicales se sont définitivement fait un nom parmi les grands festivals français, et comptent bien garder leur identité. Le festival aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2016, au Parc des Expositions et dans les Bars en Trans. Toute la programmation et les plus d'informations sur le site des Trans de Rennes.

> Docu Transmusicales 1993 avec Björk, Jamiroquaï et Sinclair Date : 30/11/2016

La programmation éclectique de 2016

La 38ème édition des Trans Musicales de Rennes ne déroge pas à la règle, et continue dans sa lignée avant-gardiste. Très peu d'artistes connus du grand public seront présents, mis à part peut-être le DJ niçois Møme, dont le Aloha a ensoleillé les radios françaises cet été. Néanmoins, il y en aura pour tous les goûts musicaux !



En tout, plus d'une centaines d'artistes internationaux se produiront dans les différents lieux du festival. A découvrir, l'électro de l'immanquable Yuksek, le rock des bordelais de Cliché, la pop métissée de la française Sarah Maison, ou le minimalisme du duo néerlandais Weval.

