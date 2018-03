Percujam, quand la musique rencontre l'autisme

publié le 29/03/2018 à 21:02

"On est de grands artistes". Ce cri du cœur émane de Raphaël, membre de Percujam, un groupe de musique où se mêlent éducateurs et personnes qui souffrent d'autisme, comme Raphaël. Le réalisateur Alexandre Messina en fait les héros d'un documentaire éponyme qui sortira le 4 avril au cinéma.



Le groupe naît en 1999 entre les murs d'un établissement pour jeunes autistes. "Un petit groupe existait déjà dans la structure, mais il s'est arrêté au moment de mon arrivée", confie Laurent, éducateur et membre de Percujam. La directrice lui demande alors de prendre la relève. Celui qui est également musicien accepte avec bonheur et prend les rênes de ce groupe composé de six résidents et plusieurs éducateurs.

Percujam commence à acquérir une belle notoriété. En 2003, ils font par exemple leur première grande scène au Cabaret sauvage grâce à la complicité formée avec le groupe Tryo. En 2009, les jeunes sont désormais grands et quittent l'établissement spécialisé. Laurent décide donc de former Alternote, une institution pour autistes musiciens. Selon lui, "la musique doit avoir des vertus thérapeutiques", même si le but de l'aventure de Percujam est avant tout de procurer du plaisir à ses membres.