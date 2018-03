publié le 29/08/2016 à 23:41

Disponible en France depuis vendredi 26 août, Les Grandes Artères est le deuxième album solo de Louis-Jean Cormier. S'il peut encore se promener incognito en France, ce n'est absolument pas le cas au Québec où il est une véritable star. Avant de lancer en 2012 sa carrière en solo, il était le chanteur du groupe Karkwa, particulièrement connu de l'autre côté de l'Atlantique.



Cette popularité se traduit par une impressionnante série de prix et distinctions, et collectionne ainsi les Felix qui ne sont autre que les équivalents canadiens des Victoires de la Musique. En tout, avec son groupe et son dernier album, il en compte déjà 17.

Dans son nouveau opus, le trentenaire nous fait vibrer avec des textes ciselés sur la séparation, l'amour ou encore l'engagement citoyen. Il nous surprend avec de puissantes envolées et finit par rester dans têtes. En concert dans plusieurs villes de France au mois d'octobre, après avoir notamment fait un passage par les Vieilles Charrues, Louis-Jean Cormier s'agit du premier (très gros) coup de cœur de la rentrée pour RTL Grand Soir.