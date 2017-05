"Les Grandes Eaux Musicales de Versailles" est le Classique d'Or RTL de mai

publié le 25/05/2017 à 10:30

Le Festival du château de Versailles a pour thème cette année les Fêtes Royales, qui s’annonce totalement grandiose. Et la musique qu’on y entendra est à retrouver sur l’album Classique d’Or du mois : Les Grandes Eaux Musicales de Versailles. La musique s'entendra dans de nouveaux lieux exploités comme Le Petit Théâtre de la Reine, construit à la demande de Marie-Antoinette, où elle invitait qui elle voulait, ses amis, le roi, ou pas, un lieu d’amusement où il fallait oublier toute notion de protocole.





Autre nouveau lieu du château où sera donné un concert : la Cour de Marbre avec son dallage noir et blanc, au cœur du bâtiment, la partie la plus ancienne du château conçue par Louis XIII. On est là au pied de la chambre du roi, et le 9 juillet prochain, y résonnera un opéra Les Arts Florissants de Marc-Antoine Charpentier, rival de Lully.

Il y aura aussi une soirée costumée dans la Galerie des Glaces pour apprendre à danser comme au XVIIe siècle et le grand bal masqué (pas de masque, pas d’accès à la soirée) dans l’Orangerie fin juin, pour danser sur David Guetta et Pharell Williams avec des perruques comme à l’époque.



On entendra aussi Sully et Persée le 30 juin pour un événement magnifique : ils joueront la majestueuse musique des Feux d’Artifices Royaux de Handel : la musique sera jouée au rythme des détonations dans jardins de l’Orangerie éclairée de toutes les couleurs des feux. Le Te Deum de Charpentier est aussi au programme.

Un festival exceptionnel

Dans Les Grandes Eaux Musicales de Versailles on ne trouve que des œuvres enregistrées ces 5 dernières années à Versailles pendant des concerts. C’est une sorte de best-of avec les meilleurs interprètes de la musique des XVII et XVIIIe siècles. Avec son Opéra Royal rénové en 2009 et son festival chaque été, Versailles contribue à faire éclore ces nouveaux talents du baroque.



Souvent flamboyants et toujours sympas et accessibles, ces musiciens sont loin d’être des personnalités coincées ou enfermées dans leur style musical. Leur art est entraînant, expressif, énergique, c’est la musique d’un passé mais pas un "passé mort", comme dit le directeur des spectacles Laurent Brunner. On reste fidèle à la tradition, mais dans un son épanoui et actuel. C’est aussi ce que démontrera Cécilia Bartoli, la grande mezzo italienne, elle a prévu de retracer 400 ans de musique au sein de l’opéra royal en effet, le 12 juin.



Autre moment fort du festival, Le Roi de Feu, spectacle pyrotechnique hommage à Louis XIV avec de la vidéo, des personnages lumineux, des porteurs de feux, des grandes flammes pour illuminer les jardins. Et surtout la voix de Stéphane Bern pour nous raconter l’histoire. Un spectacle à l’image des fêtes extraordinaires qui étaient conçues sous le Roi Soleil. Les bons interprètes, dans des lieux magiques, pour des spectacles de qualité. Le Festival de Versailles c’est jusqu’au 14 juillet, et pour se mettre dans cette ambiance festive et royale il y a l’album Les Grandes Eaux Musicales de Versailles, Classique d’Or du mois paru chez Alpha Classics.