L'émission "Les Nocturnes" fête ses 45 ans

publié le 25/05/2018 à 00:01

45 ans qu'il est aux commandes de l'émission "Les Nocturnes" et qu’il continue à vous envoûter la nuit avec une programmation transgénérationnelle, empreinte de ce qui se fait de mieux en musique depuis les années 60. Depuis des années, Georges Lang vous donne rendez-vous du mardi au jeudi de minuit à 1h00 du matin.

Aujourd'hui, Eric Jeanjean prend les commandes de l'émission avec un Georges Lang dans le rôle de l'invité.

Au programme, de la musique évidement, des anecdotes sur les Nocturnes et bien sûr de nombreux invités pour célébrer les 45 ans d'une émission exceptionnelle.

Tomorrow, @GeorgesLangRTL celebrates the 45th anniversary of his @RTLFrance radio show #LesNocturnes. James recorded a special greeting to celebrate the amazing event. pic.twitter.com/fU3T078kQt — James Taylor (@JamesTaylor_com) 21 mai 2018

La programmation musicale de la soirée

Movin’on – Ben Harper

What a wonderful life – Katie Melua

Down to the wire – Christopher Cross

C’est quand le bonheur - Cali

In the death car – Iggy Pop

One night in Bangkok – Murray Head

Silverwings – Philippe GoodHand- Tat

Le temps perdu – Marc Lavoine

Barjoland – Paul Personne

Tangerine – Christophe & Alan Vega

Wind of change – Scorpions

Mon Amérique à moi – Johnny Hallyday

Aretha Franklin & RPO

You’ve got a friend – James Taylor

Morning is coming – Sting & Shaggy

Your heart is as black as night – Melody Gardot

Give it every you got – Beth Hart

Our house – Graham Nash

Corrina Corrina – Hugues Aufray

Desert raven – Jonathan Wilson

What a fool believes – Michael McDonald