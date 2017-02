Hommage à Al Jarreau dans l'Heure du Jazz

publié le 19/02/2017 à 19:15

Alwyn Lopez Jarreau nous a quitté le 12 février dernier, un mois avant ses 77 ans. Fils d'un pasteur et d'une pianiste, c'est naturellement qu'il a commencé à chanter dès son plus jeune âge à l'église. Dire que c'était une grande voix du jazz est un peu réducteur car il a étendu son talent à d'autres styles musicaux, le funk, la soul, la pop, le R&B, Chanter a vraiment été toute sa vie, d'ailleurs quand il a été hospitalisé pour épuisement quelques jours avant sa mort, il était en pleine tournée aux Etats-Unis qui devait se poursuivre en Europe. Ce soir on lui rend hommage à travers quelques grands moments musicaux mais aussi avec une interview qu'il avait accordé à l'Heure du Jazz en 2015, lors du festival Jazz à Juan.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

> Al Jarreau with Marcus Miller - Tenderness_Live Studio 1994

La programmation de l'Heure du jazz

Spéciale Al Jarreau

« Mornin’ »

« Cold Duck »

« Take Five »

« Brazilian Love Affair »

« Summertime »

«'Long Come Tutu »

« Grooving High »

« I'm Beginning To See The Light »

« Boogie Dawn »



Avec notre partenaire Jazz News

Jazz News n°58