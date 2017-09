publié le 18/09/2017 à 10:30

40 ans de carrière. Francis Cabrel a choisi RTL pour revenir sur son parcours exceptionnel dans l'univers de la chanson française. "Pour fêter ça, j'vais faire un bon repas et ouvrir de bonnes bouteilles", il y a peu de temps Francis Cabrel voyait les choses comme ça.



C'était sans compter sur sa maison de disques qui lui a tout proposé : un album, une compilation, des concerts spéciaux... Niet ! Le chanteur ne voulait pas trop "appuyer" sur cet anniversaire, et Francis Cabrel nous annonce qu'il a décidé de marquer le coup autrement.

"J'ai décidé d'exposer mon répertoire musical sur les plateformes de streaming, chose que je refusais depuis longtemps et à laquelle j'étais hostile. Je me suis abonnée pour voir ce que ça donnait sur l'une d'entre elles, j'écoute les nouveautés (...) C'est hyper pratique donc je me dis qu'après tout, mes chansons vont être écoutées", confie-t-il au micro de RTL.

Un cadeau inédit en plus du répertoire en streaming

Cadeau supplémentaire, Francis Cabrel a également mis sur les plateformes d'écoute en ligne, une chanson inédite dont il signe paroles et musique, ce titre s'appelle Le Fils unique. Une chanson signée Cabrel pour marquer ses 40 ans de carrière.



On a cherché le double sens dans l'ironie du texte : "Un messie de 2017, qui a la classe, plus de 35 ans..." Francis Cabrel a juste confié à RTL qu'il ne parlait pas de notre président. Le Fils unique est donc à retrouver sur les plateformes de musique en ligne. Et dans la journée un autre titre inédit, signé Cabrel et Benoit Dorémus, sera disponible en streaming : Des montagnes de tout, une très jolie valse, avec accordéon, sur les chamailleries de couple

Et un nouvel album pour 2018

"Pendant la tournée qui s'est terminée l'année dernière, j'étais sur une bonne lancée musicale et de composition (...) Je suis rentré pour composer quelques chansons, dont 'Des montagnes de tout' et 'Le Fils unique', j'en ai d'autres. Dans l'année 2018, il devrait se préparer quelque chose", confie Francis Cabrel. L'artiste confie que ce quatorzième album sera consacré à "ses racines, toutes ces langues qu'on oublie".



Francis Cabrel a fait le tour de la Terre et il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre. À 23 ans, il avait déjà dessiné sa vie, tout était écrit dans cette chanson. Quarante ans après, l'inspiration ne l'a pas quitté.



Dimanche 24 septembre, de 14h à 16 heures sur RTL, une émission spéciale sera consacrée à l'intégralité de cet entretien exclusif avec Francis Cabrel. Il y commentera ses albums, ses chansons importantes, ses souvenirs de scène, Bob Dylan, la poésie, ses sources d'inspiration, et de nombreuses confidences sur sa vie.