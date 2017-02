publié le 24/02/2017 à 22:32

Longues robes colorées, smoking ajustés... Le comble du chic était réuni devant la salle Pleyel (VIIIe arrondissement de Paris) ce vendredi 24 février, pour la 42e cérémonie des César. Nommées ou noms, les personnalités du cinéma ont marqué, comme il est de coutume, par leurs tenues. Comble du glamour, le couple George et Amal Clooney est apparu plus uni que jamais.



Enceinte de jumeaux, Amal Clooney laissait apparaître, dans une longue robe, un ventre légèrement arrondi. Tout aussi complice, François Cluzet et son épouse Narjiss ont également contribué au glamour de cette étape incontournable du tapis rouge. L'ambiance était plus détendue pour Pierre Niney, apparu lui aussi au côté de sa compagne, l'actrice Natasha Andrews. D'autres personnalités, comme Lily Rose Depp ou Isabelle Huppert, ont marqué l'entrée dans la salle Pleyel.

>> Suivez en direct la cérémonie des César