Dick Annegarn : "J'ai encore beaucoup de projets, je suis un créatif"

publié le 13/05/2017 à 14:34

À 65 ans, Dick Annegarn a marqué toute une génération et sorti 18 disques, dont le dernier "Twist" est sorti en novembre 2016. Jeudi 17 mai, il se produira au Bataclan à Paris. Né aux Pays-Bas, l'artiste n'y vivra que six ans avant de partir en Belgique. Il connaît un succès fulgurant avec son titre célèbre "Bruxelles". En 1972, à 20 ans, il vient vivre à Paris. Depuis, il vit essentiellement en Haute-Garonne, dans un village de 100 habitants. "J'ai encore beaucoup de projets, je suis un créatif et je ne suis pas trop dans la nostalgie", évoque le chanteur. Il est également venu présenter sa choriste Céline Languedoc qui l'accompagne au chant sur scène. Le chanteur est connu par de nombreux chanteurs français comme Arno et Dany Brillant.



Depuis plusieurs années, Dick Annegard vit dans un petit village de Haute-Garonne. "Je m'occupe des terres et je m'occupe de mon association qui sera un fond de dotation cette année et cela fait quinze ans que j'organise le festival des amis du verbe", explique l'artiste qui estime que "Toulouse est la capitale de la chanson".