publié le 09/06/2017

Quatre ans après leur premier album écoulé à 300.000 exemplaires en France, London Grammar fait son grand retour. Le trio britannique a dévoilé, vendredi 9 juin, son deuxième album, Truth Is A Beautiful Thing.



La chanteuse de 27 ans, Hannah Reid, accompagnée de Dot Major et Dan Rothman, les deux musiciens du groupe, est venue interpréter trois titres du nouveau disque composé de quinze morceaux, Oh Woman Oh Man, Rooting For You et Big Picture, dans Le Grand Studio RTL, samedi 10 juin. La formation originaire de Nottingham a également repris deux titres phares de son premier album, If You Wait, sorti en 2013, Wasting My Young Years ainsi que Hey Now.



La force de London Grammar, c'est avant tout l'incroyable voix de Hannah Reid. "Dan est sans doute la première personne qui m'a fait réalisé que j'avais une voix", a confié la jeune artiste au micro d'Éric Jean-Jean. "On s'est rencontrés à l'université, je l'ai entendue chanter, ça m'a rendu dingue, a souligné Dan Rothman. Je n'imaginais pas qu'on pouvait chanter aussi bien".



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.