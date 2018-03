publié le 29/07/2016 à 16:46

De la cage d'escalier au plateau de The Voice ? Samuel, adolescent Gabonais de 17 ans, a ému la toile avec sa reprise de Céline Dion. Son interprétation, publiée sur internet, fait l'objet d'un incroyable buzz sur la toile, qui intéresserait le télé-crochet de TF1.



Interrogé par l'AFP, le jeune homme a affirmé avoir été approché par l'émission-phare de la première chaîne, ainsi que par la Côte d'Ivoire, à la suite du succès de la vidéo. Une courte pastille sur laquelle il livre une reprise époustouflante du tube The Power of Love, assis dans les couloirs de son immeuble. Rien ne dit, pour l'instant, que le jeune homme participera effectivement à la prochaine saison du show.

La diva elle-même a tenu à saluer le talent de Samuel, en partageant la vidéo sur sa page Facebook, accompagnée d'un message dans lequel elle encourage le jeune homme à poursuivre ses rêves : "Continue de chanter comme tu le fais : quand la musique vient du cœur, elle traverse toutes les frontières..." Céline Dion ne croyait (peut-être) pas si bien dire.