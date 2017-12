100% Live Spéciale Johnny Hallyday

publié le 10/12/2017 à 16:00







RTL était aussi la maison de Johnny Hallyday. Dès les années 60 il a fréquenté nos studios et y a fait ce qu'il préférait, il a chanté sur scène, sur la scène de notre Grand Studio.

Il était donc naturel dans cette émission que l'on revienne sur ces moments précieux pour notre radio, pour le cadeau qu'il nous faisait et qu'il faisait aux auditeurs.

Et cela permet de retrouver Johnny Hallyday dans son expression artistique la plus pure, celle de la scène où l'on doit être sincère avec le public et l'on n'a pas le droit à l'erreur. Et Johnny n'en faisait pas et il était sans doute l'artiste le plus sincère avec son public.

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels



7691506249_johnny-hallyday-dans-le-grand-studio-rtl

Johnny Hallyday 100 % Live Sur La Scène du Grand Studio

Johnny Hallyday :

Je veux te graver dans ma vie (Live grand studio 15/11/2014)

Tes tendres années (Live grand studio 10/06/2011)

Guitar héro (Live grand studio 10/06/2011)

La musique que j'aime (Live grand studio 10/06/2011)

Seul (Live grand studio 15/11/2014)

Gabrielle (Live grand studio 10/06/2011)

Te manquer (Live grand studio 15/11/2014)

Fils de personne (Live grand studio 10/06/2011)

La douceur de vivre (Live grand studio 10/06/2011)

Rester vivant (Live grand stuio 15/11/2014)



Jacques Dutronc & Johnny Hallyday :

Et moi et moi et moi ( live pour Sundayrock sur RTL au ROSE

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.

L'équipe de l'émission vous recommande Livre d'or