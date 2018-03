publié le 29/10/2016 à 22:53

Fougueux, audacieux et incroyablement technique : Laurent Maistret a su s'imposer comme le roi de la piste de Danse avec les Stars, samedi 29 octobre sur TF1. L'ancien de Koh Lantah a offert une superbe chorégraphie contemporaine en duo avec la danseuse Denitsa Ikonomova sur Papaoutai, du chanteur belge Stromae. Et a raflé, au passage, la meilleure note de la saison : trois fois 9 et trois fois 8, soit un total de 43.



Avec cette chorégraphie, l'aventurier a montré sa capacité d'adaptation : "J'avais une petite préférence pour le paso doble parce que je ne savais pas du tout ce qu'était le contemporain, et finalement, je suis vraiment content parce que ça me correspond plus", s'exclame le jeune homme, encore essoufflé. "Je suis un homme de la jungle", plaisante-t-il.

"J'ai trouvé votre danse incroyablement organique, explosive, très très instinctive. Le couple fonctionne à merveille", s'est enthousiasmée Marie-Claude Pietragalla. "On a vu le lion sortir de sa cage", estime de son côté Jean-Marc Généreux.



Grrrrrr !!!! Le lion est sorti de sa cage !! Quelle prestation de @Laurentmaistret et la belle @DenitsaOff #DALS #DALS7 pic.twitter.com/ic1X4BMDiA — Jean Marc Genereux (@JMGenereux) 29 octobre 2016

"Je trouve que tu est dévoué jusqu'au bout de tes doigts. Quand tu danses, c'est tout ton corps qui danse et ça, ça me plaît", le félicite Chris Marques. Fauve Hautot, elle, n'oublie pas de saluer Denitsa Ikonomova : "Je pense que tu peux être hyper fière parce que ce soir, pour moi, c'est ta meilleure performance".