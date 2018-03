publié le 31/08/2016 à 23:12

"Je pense que Sarah et Darko sont en couple". Tel aura donc été l'intitulé du premier buzz de cette 10e saison de Secret Story. Il est l'oeuvre de Manon, l'une des jumelles de cette nouvelle aventure. Et autant dire qu'elle est loin de la vérité puisqu'elle a discrètement été manipulée par Jaja. Ce dernier, en mission secrète avec Sarah devait faire croire à la naissance de ce faux-couple dans la maison et inciter ainsi au tout premier buzz de cette aventure.



Une mission donc pleinement réussie pour Jaja et Sarah puisque Manon a plongé tête la première. Mais pour elle, les attitudes ne trompent pas comme elle l'a expliqué lors de la confrontation au confessionnal : "Les deux premiers jours vous ne vous êtes pas parlés. Quand on te parle de cela, Sarah, tu te braques et tu préfères partir. Quand Pierre vous a 'cramés' en train de discuter", détaille-t-il devant les deux candidats amusés par la situation.

"Je ne comprends pas ce qui te fait penser ça (...) Elle ne m'aime pas", rigole ainsi Darko. Reste à savoir si la jeune candidate va aller au bout de son idée et ainsi valider son buzz.