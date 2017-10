publié le 17/10/2017 à 14:31

De jeunes talents vont pouvoir se faire connaître. Nouvelle Star revient sur M6 le mercredi 1er novembre dans une nouvelle saison et pour faire patienter les fans, la chaîne a dévoilé un extrait inédit d'une audition. Celle de Madeleine, une lycéenne de 17 ans, qui interprète la chanson Boa Sorte de Vanessa da Mata et Ben Harper.



La jeune fille semble avoir conquis le nouveau jury du télé-crochet : la chanteuse Cœur de pirate est sous le charme et Benjamin Biolay hoche la tête d'une moue plus que satisfaite. Les deux autres jurés, Dany Synthé et Nathalie Noennec, sont très attentifs à la prestation de Madeleine.



La lycéenne, qui arbore le numéro 2739, aura-t-elle la chance d'obtenir un Star Pass ? Pour rappel, cette nouveauté du jeu permet à un candidat ou une candidate de se qualifier directement pour la dernière épreuve du théâtre, sans passer par les deux premiers écrémages. Cela semble être bien parti pour Madeleine.