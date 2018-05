publié le 29/05/2018 à 13:06

C'est une consécration dont se souviendra pour toujours Blanche Gardin. À l'occasion de la 30ème nuit des Molières qui a eu lieu ce lundi 28 mai, l'humoriste a remporté le prix de l'humour pour son spectacle Je parle toute seule, mis en scène par Maïa Sandoz. Elle devient ainsi la première femme à décrocher la statuette dans cette catégorie.



Un an après avoir fait allusion à l'affaire Polanski lors de l'édition précédente, Blanche Gardin a encore usé de son humour grinçant pour faire rire les professionnels du monde de la culture et du théâtre, présent dans la salle Pleyel. Venue remettre le Molière de l’humour, la comédienne a fait sensation. De son clin d’œil à Pierre Desproges à la polémique Tex sans oublier son tacle sympathique pour ses quatre adversaires masculins, Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Fabrice Eboué et Manu Payet, la jeune femme n'a épargné personne.

Mais le moment phare est arrivé à l'annonce du lauréat. "Et le Molière est attribué… Putain je le savais, c’est moi", annonce-t-elle, décrochant ainsi le précieux trophée. Dans son discours de remerciements, Blanche Gardin n'hésite pas à en remettre une couche. "Attendez, je suis la seule femme nommée, l’année de l’affaire Weinstein. (...) C’est l’histoire de ma vie. Le jour où j’ai un prix, il n’a aucune valeur", ironise-t-elle sous les rires du public.