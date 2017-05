Blanche Gardin est seule en scène pour "Je parle toute seule"

publié le 12/05/2017 à 21:06

Blanche Gardin se produit pendant 1h30 tous les soirs sur la scène de l'Européen à Paris pour un spectacle intitulé Je parle toute seule. Un spectacle très drôle mais assez "trash" dont Blanche Gardin explique que c'est un choix volontaire "de pousser le bouchon". Sa volonté "n'est pas de mettre les gens mal à l'aise mais de parler de choses dont on ne parle pas d'habitude", avance la comédienne.



Avant de se produire seule en scène, Blandine Gardin explique avoir testé son spectacle devant ses copains mais ne retire rien des moments un peu "politiquement incorrect". Si elle a voulu faire ce seule en scène c'est qu'elle a "toujours eu le réflexe d'avoir envie de raconter des trucs et de faire rire les gens", avouant "beaucoup mentir" quand elle était petite pour "se faire remarquer et enjoliver la vie et les expériences".