publié le 18/04/2018 à 11:40

Trente ans après sa mort le 18 avril 1988, l'humour de Pierre Desproges n'a jamais été aussi vivant et insolent alors que le rire semble aujourd'hui sous surveillance. Parmi ses sketchs les plus marquants, on retient notamment celui sur la communauté juive.



Un humoriste qui oserait aujourd'hui le dixième de ce que se permettait Desproges s'attirerait un déferlement d'indignation à l'heure des réseaux sociaux et des hashtags censeurs. Peut-être avons-nous changé en 30 ans, mais si le rire du célèbre comique a pu s'attaquer à tout, c'est qu'il n'y a chez lui aucune ambiguïté. "Il dénonce l'antisémitisme", confirme sa fille Perrine Desproges.

Ce pessimiste jovial tenait son humour de sa mère,"un personnage assez loufoque aussi", selon la jeune femme. "Il y avait une forme de liberté et de folie chez elle. Ils partageaient des moments de complicité (...), ils n'aimaient pas tout ce qui était traditionnel".

Pour sa fille, Pierre Desproges n'était pas "très bon comédien mais plutôt bon avec ses textes". En famille, l’humoriste était "un super papa". "Les enfants le faisaient marrer, c'était un vrai papa poule".