VIDÉO - "Koh-Lanta, l'île au trésor" : Alexandra est éliminée

publié le 29/10/2016 à 00:45

Dans l'épisode 8 de "Koh Lanta, l'île au trésor", Benoît avait découvert l'anneau d'or, objet de toutes les convoitises, et Béryl avait été éliminée à la surprise de tous. Le 28 octobre, dans le nouvel épisode de l'émission, les ex rouges n'ont pas dissimulé leur joie d'avoir vu leur stratégie réussir. De chaque côté, l'heure est à l'élaboration de la prochaine intrigue pour savoir qui devra partir.



Mais avant cela, les candidats doivent passer l'épreuve de confort. Cette semaine, deux équipes sont formées afin de se déplacer sur l'eau sur un parcours défini grâce à plusieurs barils. La récompense ? Une nuit dans un hôtel et de la viande. Bruno et Ludivine sont tirés au sort pour être les chefs des deux équipes. Cependant, puisque l'émission ne compte plus que onze aventuriers, l'un d'entre eux va devoir être écarté. Et c'est sur Julie que cela tombe. La jeune femme rentre donc au camp et décidera de se consoler en poussant la chansonnette. Son humeur va cependant s'assombrir lorsqu'elle apprend que l'équipe de Bruno, composée d'Alexandra, Benoît, Candice et Stéphane a remporté l'épreuve de confort. En colère, Julie se sent trahie par son équipe, en train de profiter des joies de l'hôtel.

Alexandra agace

De leur côté, les anciens jaunes commencent à être de plus en plus agacés par le comportement d'Alexandra. Ils n'ont pas apprécié la réflexion qu'a faite l'aventurière au moment de sa victoire avec les anciens rouges à l'épreuve des barils. "Ça vous apprendra de ne pas m'avoir prise dans l'équipe", a déclaré Alexandra. La quadra n'est pas au bout de ses surprises. Au lendemain de leur victoire, les anciens rouges décident d'une nouvelle stratégie pour éliminer Alexandra sans qu'elle ne se doute de quoi que ce soit. Ils font tellement illusion que lorsque la parisienne leur suggère d'éliminer Julie au conseil de la soirée, puis Jesta au prochain, ils font comme si de rien était. Alors qu'Alexandra est persuadée que sa stratégie fonctionne, elle part en informer les anciens jaunes. Ces derniers ne manquent pas de montrer leur désaccord et de lui reprocher sa conduite pendant l'épreuve de confort.

Lors du conseil, il ressort que la stratégie de la quadragénaire n'a pas marché. Alexandra est donc éliminée.