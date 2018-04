VIDÉO - "Burger Quiz" : la bande-annonce de la nouvelle saison dévoilée

publié le 14/04/2018 à 19:38

Un doux parfum de retour émane du côté de "Burger Quiz". L'émission phare d'Alain Chabat revient après 16 ans d'absence, et le compte officiel de l'émission a offert sur Twitter, à quinze jours du lancement officiel de la saison 2 qui sera hébergée sur TMC, un teaser aux allures de superproduction Marvel.



En attendant le 25 avril, jour de la "première", Alain Chabat s'entoure d'un casting de taille. Apparaissent notamment à l'écran, les comédien Édouard Baer, Helena Noguera et Géraldine Nakach, les acteurs Pierre Niney et Jean-Paul Rouve, l'humoriste Mathieu Madénian, mais aussi les rappeurs Fianso et BigFlo & Oli.

Comme la date officielle du retour coïncide avec l'arrivée, dans les salles de cinéma, du dernier Avengers Infinity War, les équipes de "Burger Quiz" ont parodié le film de super-héros pour lancer leur Iron Miam. Un 25 avril qui promet sur les grands et les petits écrans.