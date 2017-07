Versailles érotique et Woodstock dans La Curiosité

publié le 31/07/2017 à 12:00

Première partie : Les dessous coquins de Versailles

Versailles lieu de pouvoir, de grandeur mais aussi de luxure ! Bienvenue dans un château érotique où les rois s’en donnaient paraît-il… à cul-joie ! On vous dévoile ses secrets d’alcôve avec l’archéologue Anna Moretti et l’historien Michel Vergé-Francesschi.



Michel Vergé-Franceschi et Anna Moretti sont les auteurs du livre Une histoire érotique de Versailles paru chez Payot.



Une histoire érotique de Versailles

2ème partie : Le festival de Woodstock

La promesse : « Trois jours de paix et de musique. Des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant trois jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant. Fais-toi bronzer. Cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. »

Etric Jeanjean nous raconte ce soir comment le festival de Woodtsock est devenu l'un des points culminants de la contre-culture des années 1960 et de la culture hippie et la fin du flower power.



woodstock après la bataille