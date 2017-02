publié le 11/02/2017 à 12:32





Bruno s'adresse à Philippe pour lui demander s'il faut se lancer en Bourse, comme le conseille la nouvelle édition du Guide du Routard. Daniel aborde ensuite un problème de santé publique qui soulève une question éthique : Faut-il donner ses organes ? Enfin, Sophie conclue la valse des entretiens en questionnant Philippe : Vaut-il mieux vapoter que fumer ?

Fragments d'un discours polyamoureux

La sexologue Magali Croset-Calisto publie "Fragments d'un discours polyamoureux" . Philippe Bouvard, très curieux sur le sujet, tente d'en savoir plus sur la définition exacte du polyamour.

Au cours de l'entretien à retrouver en podcast ci-dessus, la sexologue désigne le polyamour comme une "quête de bonheur".

Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Philippe parlera entre autre des boomakers anglais qui ont réintégré Alain Juppé dans la liste des présidentiables, de l’étrange couleur des cheveux de Trump, qui serait due à un médicament prostatique, et de la ville de Lyon, où des statues sur la voie publique qui parlent aux touristes équipés de smartphone.

L'école sans élèves : coup de fil de la semaine

David Lerebours est co-fondateur de l'école démocratique du 19ème arrondissement de Paris.

C'est une école, sans élèves, mais avec des "membres" qui sont encadrés par des adultes. Mais il n'y a pas de cours, ni de professeur, encore moins de programme à respecter. Philippe Bouvard souhaite en savoir plus sur le fonctionnement de cette école d'un nouveau genre.





