Valérie Lemercie dans A La Bonne Heure

publié le 26/05/2017 à 12:30

Quatre ans après 100% cachemire, Valérie Lemercier est de retour derrière la caméra pour son cinquième film : Marie-Francine ! Dans cette comédie, co-écrite avec la comédienne Sabine Haudepin, elle interprète une quinquagénaire contrainte de revenir vivre chez ses parents après avoir été larguée par son mari. La réalisatrice donne notamment la réplique à Patrick Timsit. Le film sortira dans les salles obscures le 31 mai prochain.

"Marie-Francine", le nouveau film de Valérie Lemercier

L'histoire : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

> "Marie-Francine" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

