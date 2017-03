Valérie Damidot colle un zéro à Delphine Ernotte

publié le 18/03/2017 à 12:07

Si il y a bien une animatrice de télévision qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est elle. Valérie Damidot est de retour sur TF1 dès lundi avec Les Français ont du Génie, un programme destiné à mettre en compétition des inventeurs et à les récompenser en fin de semaine. Pure produit cathodique, cette ancienne nounou de la Star Academy et directrice de casting du Loft 2 signe un retour par la grande porte après une expérience mitigée sur NRJ 12: "Tu sais ce que sais que de te prendre un mur à 180 km/heure sur l'autoroute, eh bien c'est ça." lance-t-elle avec humour. Oui, Valérie est une gouailleuse. Mais attention car le mur, il est désormais programmé sur TF1 à 19H...



Ses meilleurs souvenirs télé renvoient à des moments de direct; le fameux "I want to fuck you" de Gainsbourg à Whithney Houston chez Michel Drucker. Un fou rire sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel. Directe, elle l'est. Dans le carnet de notes de On refait la télé, Valérie n'hésite pas à coller un zéro à la Présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour avoir supprimé le programme court de Mathieur Madénian et Thomas VDB: " J'adore Thomas VDB et Mathieu Madénian, pour moi ce sont des génies qui me font énormément rire, contrairement à Delphine Ernotte." Une volte-face qu'elle a du mal à comprendre: " Ça veut dire que vraiment, ils ont raison, elle n'a jamais vu le programme. Parce que pour déprogrammer en disant que ça va être un peu chaud politiquement...C'est la violence de la télé." conclut celle qui a également dirigé un bar à salade. (voir video ci-dessous)



De cuisine, il en sera aussi question, puisque Valérie Damidot est un vrai cordon bleu, et son domicile une auberge cathodique courue par Daphné Burki, Bruce Toussaint, Estelle Denis... De leur côté, Eric Dussart et Jade ont eu droit à un plat spécial cuisiné à l'étage de la Présidence de RTL. (voir video ci-dessous)

