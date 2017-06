VIDÉO - Adeline François, émue, fait ses adieux à RTL, Yves Calvi la remercie

publié le 30/06/2017 à 11:11

L'émotion était à son comble dans les studios de RTL. Adeline François, qui travaille au studio Bayard depuis 2008 et y présente le journal de 7h30 et la revue de presse de la matinale, a quitté l'antenne le vendredi 30 juin. Elle rejoindra BFM TV dès la rentrée pour remplacer Pascale de La Tour du Pin la présentation de la matinale. Sur RTL, l'ancienne présentatrice des matines d'iTélé et de LCI Amandine Bégot prendra la relève.



La revue de presse du vendredi 30 juin était donc empreint d'une nostalgie particulière : "voilà huit ans que je me lève avant l'aube notamment pour cette revue de presse qui aura laissé comme une empreinte, tant d'encre de papier journal sur mes doigts," a déclaré Adeline François dans des adieux émus. "À partir de lundi je deviens une auditrice de cette matinale de RTL, ces trois lettres auxquelles je dois tant," conclut-elle avant de remercier les auditeurs.

Après ce discours contenu, le présentateur de la matinale Yves Calvi a tenu à remercier le travail de sa collègue depuis trois ans : "ils ont bien de la chance [à BFM TV] parce qu'ils vont travailler avec une journaliste d'un exceptionnel talent", commence-t-il. "Je t'écoute et nous sommes des millions à l'avoir fait tous les jours avec un même bonheur parce que quand tu prends la parole, on tend l'oreille Adeline."

Il finit alors par lister les nombreuses qualités de la journaliste, soulignant "cet exercice si difficile tu l'as assumé avec une grâce infinie. Finalement c'est à l'essence du journalisme que tu as touchée et que tu nous as touchés." Les larmes aux yeux, la future présentatrice de BFM TV a l'a remercié, concluant cette séquence forte en émotion.

L'hommage d'Yves Calvi pour la dernière revue de presse de @a2linefrancois dans #RTLMatin pic.twitter.com/qC2G9PEjA9 — RTL France (@RTLFrance) 30 juin 2017