Tatiana de Rosnay dans A La Bonne Heure au Salon de l'Agriculture

Tatiana de Rosnay vient de publier Sentinelle de la pluie, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Elle n’avait pas sorti de livre depuis 2015 avec Manderley for ever, sur son idole, l'écrivaine britannique Daphne du Maurier. Pour l'écriture de ce nouveau roman, présenté comme une "météorologie des sentiments", l'auteure du best-seller Elle s'appelait Sarah s'est inspirée des crues de la Seine en 2016 et dernièrement en 2018.

"Sentinelle de la pluie", le nouveau roman de Tatiana de Rosnay (Héloïse d'Ormesson)

L'histoire : La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances critiques contraignent Paul et Lauren ainsi que leurs enfants Linden et Tilia à s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité familiale.

