Sabatier : "Je ne pourrais jamais interviewer Sarkozy"

publié le 18/03/2018 à 14:00

C'est un grand nom de la télévision française ! Star du petit écran dans les années 80 et 90, Patrick Sabatier a été à l'origine de plusieurs émissions devenues cultes : Le jeu de la vérité, Avis de recherche. L'animateur de 66 ans a ensuite connu la traversée du désert avant un retour gagnant en 2009 avec Mot de passe sur France 2. Aujourd'hui, il a décidé de rester discret depuis l'arrêt de l'émission en 2016, malgré son succès.



Invité de Jade et Eric Dussart dans On refait la télé le 17 et 18 mars, le présentateur donne sa vision de la télévision d'hier, d'aujourd'hui mais aussi de demain et n'hésite pas à régler ses comptes en donnant SA vérité !

Patrick Sabatier

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !