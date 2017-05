Romy Schneider dans la Curiosité

publié le 22/05/2017 à 18:41

C’est un numéro exceptionnel du journal l’Equipe que vous trouverez en kiosque demain matin. 24 versions différentes pour 20 clubs de Ligue 1, 3 clubs de Ligue 2 et la Une nationale et à l’intérieur, un grand dossier consacré au mercato.

C’est quoi ce marché des joueurs ? Quel rôle jouent les agents ? Les records de l’an dernier seront-ils battus ? On répond à toutes ces questions avec nos invités, Arnaud Hermant, journaliste de l’Equipe et Bruno Satin, agent de joueurs.

Kylian Mbappé, 18 ans, attaquant de l'AS Monaco Crédit : Valery HACHE / AFP

Romy Schneider a disparu il y a 35 ans, on lui rend hommage, en racontant comment son métier d’actrice a dévoré sa vie, l’a transformé, nous a aussi régalé de films inoubliables...

David Lelait-Helo vous fait découvrir les coulisses rudes, plus proches des larmes et du sang que des paillettes, de la vie de Romy Schneider.

David Lelait-Helo publie Romy aux éditions Télémaque.



Frankenstein, Jack l’éventreur, Robespierre, Hulk, Elephant Man, on part à la rencontre des monstres ...Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils représentés ? Existent-ils vraiment ? Vous découvrirez tout sur ces êtres pas si surnaturels que ça ! On vous fait découvrir l’histoire des monstres avec notre invité Laurent Lemire.

Laurent Lemire est l'auteur du livre Monstres et monstruosités publié aux édition Perrin.

