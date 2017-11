Robots et Eric Cantona dans La Curiosité

publié le 20/11/2017 à 13:26

Première partie : Les robots dans notre quotidien

C’est l’une des 25 inventions de l’année pour Time Magazine : le robot Jibo.

Un robot de compagnie qui sera bientôt dans nos foyers.



Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste en intelligence artificielle, nous en dit plus sur cette révolution.

à lire : Le temps des robots est-il venu aux éditions Quae



Le temps des robots est-il venu

Deuxième partie : Portrait d'Eric Cantona

C'est une grande gueule venue du foot, un génie du ballon rond devenu comédien, Eric Cantona.

On découvre ses exploits, ses frasques et ses tirades les plus célèbres en compagnie du journaliste Vincent Duluc.