Quand Beyoncé et Jay-Z embarrassent leur fille Blue Ivy en plein concert

Voilà une séquence que Blue Ivy Carter risque de ne pas oublier. Alors que Beyoncé et Jay-Z continue de faire danser les stades avec leur tournée On The Run Tour II, ils viennent de dévoiler le fruit de leur nouvelle collaboration : l'album commun Everything is Love.

Un disque prônant l'amour dans lequel le couple n'hésite pas à dévoiler leur intimité aux fans. Un public dont faisait notamment partie leur fillette âgée de six ans. Dans une vidéo appartenant à une fan (@saraemmerson), on aperçoit la petite Blue qui assiste au show de ses parents le week-end dernier. Visiblement perturbée et gênée par la scène qui se déroulait sous ses yeux, elle préfère se cacher les yeux avant de se glisser derrière la barrière.



Une scène virale qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Si on ignore la raison de sa réaction, certains fans émettent chacun leur hypothèse, allant jusqu'à penser que Blue Ivy aurait été choquée par le clip diffusée sur les écrans géants pendant l'interlude. Une vidéo dans laquelle Beyoncé et Jay-Z sont allongés nus dans un lit.

Ce n'est pas la première fois que l'aînée des Carter se fait remarquer en public. Directive avec ses parents quand elle leur ordonne de cesser d'applaudir pendant le discours de Camila Cabello aux Grammy Awards, la fillette n'a pas hésité à se montrer dépensière lors d'une vente aux enchères.

Blue Ivy’s reaction to Jay Z and Beyoncé’s interlude video where it shows both of them naked ¿¿ pic.twitter.com/YCarRFBqoW — Jason Bolaños (@JBinAV) 20 juin 2018