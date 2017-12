Programme TV : "Une famille formidable" ou "Rendez-vous en terre inconnue"

publié le 05/12/2017 à 17:45

TF1 poursuit la diffusion de quatorzième saison de sa série familiale, Une famille formidable. Dans les épisodes de ce mardi 5 décembre, Jacques aura fort à faire pour raviver la flamme de son couple. Il décide donc d'entraîner Catherine sur les lieux de leur rencontre.



Comptant sur l'effet nostalgique, il lui propose de s'installer quelques jours dans la capitale, précisément dans leur premier appartement commun. Un chapitre romantique qui gravite autour du très convaincant duo de comédiens, Bernard Le Coq et Anny Duperey.

Changement de ton radical avec France 2, qui propose un nouvel épisode de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. L'invité n'est autre que l'acteur et humoriste Kev Adams, bien décidé à découvrir le quotidien des Suri, peuple vivant dans l'extrême sur de l'Éthiopie.

Soit une tribu de guerriers réputés farouches et indomptables.



Pour le citadin accro aux technologies, le défi et de taille. Comme toujours, Frédéric Lopez propose un périple riche en émotions qui permet de redécouvrir le héros de la série Soda. Un épisode fort qui mérite le détour.