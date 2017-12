publié le 04/12/2017 à 17:55

TF1 poursuit la diffusion de la deuxième saison de la très populaire série La Vengeance aux yeux clairs. Dans les épisodes de ce lundi 4 décembre, le jeu du chat et de la souris reprend de plus belle entre Caradec et Olivia. Cette dernière arrive à lui échapper, in extremis. Mais combien de temps durera encore la cavale ?



Croire que l’héroïne, campée par Laëtitia Milot, est la seule à porter le programme serait faire fausse route. Comme toujours, le personnage d’Étienne Chevalier (charismatique Bernard Yerlès) rentabilise le programme, s’avérant fascinant. Le spectateur apprend, au fil des épisodes, davantage sur son passé trouble.



France 2 propose de son côté la deuxième saison du feuilleton anglais No Offence. La première a été suivie en février et mars 2016 sur la deuxième chaîne par près de 5 millions de sérievores, au coude à coude avec Camping Paradis. Elle narre le quotidien "pourri" des policiers d'un commissariat encore plus "pourri" du Manchester plus que populaire.





Le public s’attache surtout à un trio de femmes et la chef, Vivienne Deering, ronde, blonde -une tirelire -, aussi discrète qu'un tracteur dans un boudoir Louis XV, et qui a plus de tenues que de retenue. Elle est bordélique, "attachiante", mais adorée par son équipe. Et, in fine, des spectateurs.