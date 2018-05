publié le 04/05/2018 à 18:00

Un week-end placé sous le signe de la fiction, de la chanson et de l'Histoire. Parmi les programmes habituels de ce vendredi 4 mai, on retrouve la série Candice Renoir, avec Cécile Bois sur France 2. Dans l'épisode de ce soir, rien ne va plus entre l'héroïne et son amant : si son grand amour est revenu, il devient par ailleurs son chef. C'est l'amour vache et ça remue, comme dans La fièvre des années disco sur France 3.



Toujours en musique samedi 5 mai au soir, les téléspectateurs ont rendez-vous avec la demi-finale de The Voice sur TF1. Parmi les derniers candidats en lice, on retrouve Frédéric Longbois, qui est apparu dans le concours en février dernier, derrière son piano en reprenant Bécassine de Chantal Goya. Une prestation à laquelle Mika s'était retourné immédiatement. Le quinquagénaire est un personnage atypique qui rappelle le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles.

En face sur France 2, Secrets d'histoire consacre un portrait à Jésus. Si on peut penser que c'est une rediffusion, c'est logique puisque Stéphane Bern a déjà présenté une émission sur le Christ. Sauf que de nouvelles découvertes ont été faites en deux ans. Ce soir, il revient notamment sur un sujet qui divise toujours les historiens.