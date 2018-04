publié le 02/04/2018 à 18:00

Pour cette soirée du 2 avril, 6 experts aident 6 novices à se transcender dans une course de survie sans eau ni nourriture dans Wild, la course de la survie. Ils sont ce soir dans le désert du Kalahari. Il y a quelques images plus choc que chic, mais c'est une vraie leçon de vie plus que de survie : Wild apprend à respecter l'eau et la nourriture. Les six duos en compétition ont trois jours et deux nuits pour rallier la ligne d'arrivée. L'aventure sera plus dure que prévue pour certains et certaines candidat(e)s...



Sur France 3, Antoine Duléry et Chanee, l'homme qui s'est mis au service des espèces menacées, se rendent au Cambodge sur la piste des derniers ours à cocotiers, capturés et envoyés en Chine pour leur bile, supposée avoir toutes les vertus, d'où leur massacre organisé. La première chose que découvre Antoine Duléry, médusé, c'est l'arsenal récupéré aux braconniers par des gardes qui ont le sentiment de vider l'océan avec une fourchette.