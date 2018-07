Estelle Denis : "Je ne regrette pas ma période TF1"

publié le 31/03/2018 à 14:00

Depuis qu’elle s’est mise au running, Estelle Denis ne s’est plus arrêtée. Le 5 avril prochain, la présentatrice publiera Demain, je m'y mets (vraiment) chez First Edition. Dans cet ouvrage, la compagne de Raymond Domenech livre ses secrets pour courir 10 minutes comme 10 kilomètres.

"Demain, je m'y mets ! (vraiment)" d'Estelle Denis (First Editions)

Son but : vous aider à franchir le cap grâce à des conseils simples et efficaces. En véritable coach bienveillant, Estelle vous apprend à fixer des objectifs réalisables, choisir votre équipement, entretenir votre motivation, bien manger, vous fixer des challenges… La course à pied n’aura plus de secret pour vous !

Journaliste et animatrice de télévision, Estelle Denis a notamment présenté les émissions 100 % Foot et 100% Mag sur M6. Aujourd'hui, elle est aux commandes de L’Équipe d’Estelle, tous les jours à 17h45 sur l’Équipe TV.

Tout le monde peut se mettre à la course à pied. Que vous soyez une working girl ou une mère au foyer, (...) que vous souhaitiez juste vous maintenir en forme ou au contraire vous mesurer à des défis extraordinaires, la course à pied est accessible à toutes et permet de ressentir un bien-être incomparable, voire nécessaire à un bon équilibre de vie. Partager la citation





Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !

L'équipe de l'émission vous recommande Les Grosses Têtes de l'été : Estelle Denis et Guy Roux