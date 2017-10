Programme TV : ce soir, "Thalassa" ou "Joséphine, ange gardien"

publié le 16/10/2017 à 18:09

Sous sa nouvelle mouture, Thalassa s’oriente vers un nouveau cap : du reportage incarné pour des soirées placées sous le signe de la nature et de l’aventure. L’émission, désormais programmée le lundi et présentée par Fanny Agostini a été suivie par 1.900.000 fidèles pour sa première, le 2 octobre dernière, terminant en bonne quatrième position des audiences.



Un score qui devrait gonfler pour ce second tour de piste, absence du terrible concurrent L’Amour est dans le pré oblige. Même si le Loup de Wall Street avec Leonardi DiCaprio, sur M6, n’est pas quantité négligeable…

Fanny Agostini a cette fois, avec l'équipe de Thalassa, rapporté de splendides images de la Polynésie française, aussi vaste que l'Europe. Parmi les séquences remarquables, l'accouplement des requins. On verra donc de beaux paysages ce soir, et on verra surtout demain, avec les audiences, si l'émission fait des vagues.

En face, le retour de Mimie Mathy dans "Joséphine, ange gardien"

En face, sur TF1 précisément, l’heure est à la fête et aux anniversaires. Joséphine, ange gardien fêtera sa 20ème saison. Ce soir sera diffusé le 85 épisode de la fiction. Le premier, lui, l’a été le 15 décembre 1997. Avant, Mimie Mathy était sur le service public avec Une nounou puis Une nana pas comme les autres mais, ulcérée par le peu d'attentions que lui prêtait et lui portait la deux, elle décida d'aller se faire voir ailleurs… Avec le succès qu’on connaît.



Que nous réserve Joséphine ce soir ? Un sauvetage, eh oui, un de plus ! En effet, l’ange gardien va devoir aider une jeune femme sur le point d'enterrer son arrière-grand-mère, autrefois peinte par un artiste célèbre mort mystérieusement... Tout un programme.