Programme TV : "Prédateurs", "La stagiaire" et "Le meilleur pâtissier"

publié le 27/02/2018 à 19:00

Cette soirée du mardi 27 février est placée sous le signe des animaux, de la fiction et de la pâtisserie. Dans ce programme télévisé très riche, on retrouve sur France 2 un documentaire consacré aux prédateurs. Le thème tourne autour des techniques de chasse que développent les animaux pour survivre, mais aussi les techniques de fuite que développent leurs victimes. Un chef d'oeuvre de science-fiction au poil.



Du côté de France 3, la série La Stagiaire avec Michèle Bernier revient pour une troisième saison. Elle incarne cette femme qui a eu des petits soucis avec le justice par le passé. Aujourd'hui magistrate, elle est devenue la stagiaire d'un jeune juge "attachiant". Dans l'épisode de ce soir, elle découvre que son fils a peut-être fait un enfant à une jeune québécoise qui débarque chez elle, en l'absence de leur fils.



Mais les gourmands et fans de pâtisserie seront ravis de retrouver la nouvelle saison du Meilleur pâtissier, spéciale célébrités sur M6. Une émission coup de cœur aux teintes pastel et aux couleurs délicates, permettant à des personnalités de s'affronter dans un concours culinaire sympathique. Parmi eux, on retrouve l'animateur Julien Lepers, la championne olympique de boxe Estelle Mossely ou encore la blogueuse EnjoyPhoenix.

