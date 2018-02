Michèle Bernier dans A La Bonne Heure

publié le 20/02/2018 à 12:30

Michèle Bernier est de retour sur nos écrans avec la saison 3 de La stagiaire. La série sera diffusée à partir du 27 février prochain à 20H55 sur France 3. Dans ces nouveaux épisodes, la comédienne devra faire face à son nouveau rôle de grand-mère, tout en continuant son apprentissage de juge d’instruction.

La saison 2 avait réuni 4,1 millions de téléspectateurs en moyenne. La série est donc de retour avec huit nouveaux épisodes de 52 minutes. Côté casting, on ne change pas une équipe qui gagne : Michèle Bernier donne toujours la réplique à Antoine Hamel (le juge Boris Delcourt), arrivé dans la saison précédente après le départ d'Arié Elmaleh. Philippe Lelièvre (Barth), Nicolas Marié (le procureur Vladimir Quiring), Clément Moreau (Antoine Meyer) et Lélia Névert (Rébecca) sont également de la partie.

Dans cette nouvelle saison, Constance Meyer, toujours accompagnée du juge Boris Delcourt, va rencontrer des affaires encore plus complexes. Comme si cela ne suffisait pas, le personnage incarné par Michèle Bernier va apprendre qu'elle est devenue grand-mère. Du jour au lendemain, son fils, sa compagne et Tony, le petit-fils, se retrouvent à habiter chez elle. Entre sa vie de stagiaire et son nouveau rôle de grand-mère, le quotidien de Constance Meyer va être bouleversé.

Enfin, bonne nouvelle pour les fans de la série : selon Michèle Bernier elle-même, une quatrième saison serait déjà confirmée !

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

