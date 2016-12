Le chroniqueur football de Canal+, absent des écrans de télévision, a été hospitalisé pour des problèmes de santé. Sa femme a révélé qu'il avait bénéficié d'un don d'organe.

Pierre Ménès va mieux et il le prouve sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur de Canal+, absent de l'antenne depuis la reprise de la saison cet été, avait révélé qu'il souffrait d'importants problèmes de santé. Depuis quelques jours, la vedette du Canal Football Club est hospitalisée. Si la cause exacte de son hospitalisation demeure inconnue, sa femme a tenu à donner de ses nouvelles.



Sur sa page Facebook, Mélissa Acosta a ainsi révélé que Pierre Ménès avait reçu un don d'organe. "Voilà une semaine que l'on a eu ce don magnifique. Qui nous a rendu le sourire, surtout l'espoir et l'envie de vivre", a-t-elle écrit. Un message qui lui permet notamment de sensibiliser au don d'organe. "Je voudrais dire merci à tous ceux qui pendant un moment de grande tristesse et de deuil ont permis de redonner la vie. Quelle bienveillance. Quelle force. Quel humanisme que d'offrir un tel cadeau à un inconnu", poursuit-elle. Avant d'assurer : "Il n'y aura jamais de mot assez fort pour exprimer notre reconnaissance".



Un message accompagné d'une photo du couple. Si Pierre Ménès apparaît extrêmement amoindri, Mélissa Acosta assure que ce don d'organe a permis de "redonner un sourire perdu" mais aussi "une vivacité éteinte", "une envie de vivre encore plus forte" et "une envie de croquer la vie à pleines dents". Une manière de définitivement rassurer sur l'état de santé du chroniqueur de Canal+.