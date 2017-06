Pierre Lemaitre dans A La Bonne Heure

publié le 07/06/2017 à 10:45

La sixième édition de Champs-Élysées Film Festival se tiendra du 15 au 22 juin prochains. Elle sera présidée par le réalisateur et producteur américain Randal Kleiser connu notamment pour la réalisation de Grease, succès mondial, et l’écrivain français Pierre Lemaitre, lauréat du Prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut adapté par Albert Dupontel et en salles en octobre 2017.

La 6ème édition du Champs-Elysées Film Festival

Le jury aura pour mission de récompenser le meilleur des 6 films de la compétition américaine indépendante ainsi que le meilleur des 6 films de la nouvelle compétition française indépendante. Comme chaque année, le public sera invité à voter pour son film favori dans le cadre du Prix du Public.

La nouveauté de cette édition, c'est une programmation musicale exclusive et audacieuse faisant la part belle à la nouvelle scène parisienne et qui permettra aux festivaliers de se retrouver tous les soirs sur le Rooftop du festival, la plus belle terrasse de Paris, pour écouter Camp Claude, La Féline, Requin Chagrin, Juliette Armanet, Niki Niki, Sarah Savoy et les DJ sets de Piège à garçon.



Les soirées d’ouverture et de clôture seront, pour la première fois, ouvertes au public. Ainsi, le film Florida Project de Sean Baker lancera cette semaine cinématographique au Gaumont Marignan et sera suivi d’une soirée au Petit Palais et d’un concert de Zombie Zombie.



La soirée de clôture se déroulera également au Gaumont Marignan avec la projection du film My Cousin Rachel de Roger Michell et donnera ensuite rendez-vous aux festivaliers aux Salons France-Amériques pour les concerts de Cléa Vincent et de The Pirouettes.



Le festival soutiendra à nouveau cette année l’association caritative Rêve de Cinéma et organisera l’opération "Champs-Élysées Film Festival à l’hôpital" dont le but est de projeter aux enfants d’hôpitaux parisiens le film La Princesse et la Grenouille.



Au total, plus de 80 films et près de 100 séances auront lieu dans toutes les salles de l’avenue des Champs-Élysées : le Balzac, le Gaumont Marignan, le Lincoln, le Publicis Cinémas, l’UGC George V, rejoints cette année par Le Club de l’Étoile.



