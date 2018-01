Philippe Bouvard et la tribune signée par Catherine Deneuve

publié le 13/01/2018 à 12:32

Le gouvernement a récemment décidé d'abaisser la vitesse maximale sur nos routes à 80 km/h au lieu de 90 km/h. Gérard a choisi d'évoquer ce thème auprès de Philippe Bouvard. C'est ensuite Emile, qui s'intéresse à un sujet de société : l'agriculture urbaine. Les jardins partagés fleurissent dans les villes, et on ne compte plus les possibilités pour ramener la nature dans nos blocs urbains. Philippe Bouvard nous donne son avis sur la question : l'agriculture de demain sera t-elle citadine et sans terre ?

Enfin, Isabelle conclue les discussions avec ce sujet polémique : la prise de position, dans le journal Le Monde, des cent femmes qui plaident leur liberté d'importuner. Isabelle interroge donc Philippe : Avez-vous été surpris par la défense de la drague qu'a prise Catherine Deneuve ?

Deux ingénieurs vont ouvrir le 1er café scientifique de France...

Samuel Juillot et Arnold Oswald ont élu la ville de Toulouse pour monter leur projet. La ville rose sera en 2018, la capitale européenne des sciences. Les deux compères ont lancé un financement participatif autour de leur idée : créer le premier café scientifique de France, l'Eurékafé. Il s'agit pour eux, d'amener un laboratoire dans un espace de détente et de convivialité. Les visiteurs pourront assister à des conférences-canapés, à des rencontres, participer à des ateliers... Autre originalité du projet : le client ne paie que le temps passer dans l'endroit, et non plus les consommations !

Le Procès de l'Argent

Frédéric Peltier publie chez Albin Michel, un ouvrage où le procès de l'argent est fait dans les règles : un juge, des parties adverses, des avocats, des sentences... L'occasion, entre autre, pour l'auteur de se poser la question de la dangerosité de l'argent dans nos sociétés.





Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.