Philippe Bouvard célèbre 50 ans d'antenne à RTL

publié le 23/03/2017 à 11:22

De ses débuts comme rédacteur en chef du journal de 13h, à la présentation de RTL Non-Stop, en passant par les incontournables Grosses Têtes ou encore l'émission Allô Bouvard, Vincent Perrot reviendra sur les meilleurs moments des 50 ans d'antenne de Philippe Bouvard, à travers de nombreuses archives sonores et autres surprises.



De nombreux invités prestigieux tels que Jean d'Ormesson, Jacques Mailhot, Mireille Dumas ou encore Laurent Gerra raconteront leur plus beaux souvenirs radio avec ce monument du paysage radiophonique français.

Rendez-vous donc sur l'antenne de RTL samedi 25 et dimanche 26 mars de 11h30 à 12h30. Deux rendez-exceptionnels pour revivre l'aventure de Philippe Bouvard.

Des émissions à suivre de 11h30 à 12h30 samedi et dimanche.

En attendant, revivez son interview dans Laissez-vous Tenter. Philippe Bouvard était aux micros d'Yves Calvi et Laurent Marsick jeudi 23 mars.

Découvrez des extraits inédits d'émission avec Philippe Bouvard

Philippe Bouvard