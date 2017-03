Philippe Besson est l'invité de Stéphane Bern

publié le 20/03/2017 à 10:00

Auteur incontournable de sa génération depuis la parution de Son frère en 2001, Philippe Besson a déjà publié plus d'une quinzaine d'ouvrages. Aujourd'hui, il revient avec Arrête avec tes mensonges (Julliard), un roman autobiographique dans lequel il revient sur son adolescence et plus particulièrement sur sa première histoire d'amour.

"Arrête avec tes mensonges" de Philippe Besson (Julliard)

"Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : "Arrête avec tes mensonges." J’inventais si bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus démêler le vrai du faux. J’ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la première fois. Dans ce livre. Autant prévenir d’emblée : pas de règlement de comptes, pas de violence, pas de névrose familiale. Mais un amour, quand même. Un amour immense et tenu secret. Qui a fini par me rattraper."

