Petit livre rouge et Patrick Dewaere dans la Curiosité

L'histoire du petit livre rouge de Mao et le destin fracassé de Patrick Dewaere. La Curiosité Est Un Vilain Défaut du 28 janvier 2017.

Crédit : AFP Portrait de Mao

par Caroline Dangles publié le 28/01/2017 à 12:00

C’est un petit livre rouge né il y a tout juste 53 ans en Chine et qui est devenu en quelques années un best-seller international !

Quelle est l’histoire du recueil de pensées de Mao Zedong, que raconte-t-il, quel rôle a-t-il joué dans la terrible révolution culturelle chinoise ?

Le récit avec la journaliste Pascale Nivelle, auteure du livre Histoire du petit livre rouge publié aux éditions Tallandier.

Histoire du petit livre rouge

Patrick Dewaere, immense acteur, une carrière fulgurante, une vie fracassante.

Il s’est donné la mort il y a 35 ans, pourquoi a-t-il décidé de mettre fin à son histoire, quelle a été sa vie… le récit d'un homme brisé avec l’écrivain Enguerrand Guépy auteur du livre Un fauve paru aux éditions du Rocher