Pensées animales dans La Curiosité

à quoi pensent les animaux, l'histoire du téléphone et Saint-Exupéry.La Curiosité Est Un Vilain du 3 janvier 2017.

Crédit : TOSHIFUMI KITAMURA / AFP Un dauphin (image d'illustration)

par Coralie Lutinier publié le 03/01/2017 à 18:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

à quoi pensent les animaux ?

Les animaux pensent… Les petits bêtes, les grosses bêtes…, la science reconnaît aujourd'hui que les animaux pensent et éprouvent des émotions. Et c’est Thomas Cavaillé Fol, journaliste au magazine Science&Vie qui répond à nos questions.

Science & Vie janvier 2017

L'histoire du téléphone

L’histoire du premier coup de fil transatlantique, c’était il y a 90 ans et ça donnait quelque chose comme ça : allo New york ? ici Londres !

On vous raconte les coulisses de cet exploit et aussi l’histoire du téléphone… Comment et pourquoi a-t-il été inventé ? Pierre Baron, notre consultant en histoire nous révèle tout !

Crédit : DR Un téléphone

Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry, c’est un pilote, un aventurier, un écrivain, son Petit Prince est l’un des livres les plus lus dans le monde entier, et sur RTL, Patrick Poivre d’Arvor nous fait découvrir l’univers de St-Ex...





Patrick Poivre d’Arvor est l'auteur du livre Saint-Exupéry, le cartable aux souvenirs publié chez Michel Lafon.