publié le 18/09/2017 à 11:31

C'est une figure de la presse française qui disparaît. Paul Wermus est décédé à l'âge de 71 ans.



Le journaliste et écrivain André Bercoff a annoncé la triste nouvelle en premier, sur Twitter, lundi 18 septembre : "Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien", a-t-il déclaré. France 3 confirme également sa disparition.



Paul Wermus a collaboré avec de grands titres de la presse comme France-Soir, Le Quotidien de Paris, Le Figaro et VSD. Il était également un homme de télévision et de radio. Il a notamment collaboré aux émissions RTL non stop de Philippe Bouvard, dans les années 70 et a participé très régulièrement aux émissions de son ami Laurent Ruquier, On a tout essayé et On n'a pas tout dit sur France 2, avant de participer aux Grosses Têtes sur RTL.



Forte personnalité, passionné, volontiers grande gueule, le journaliste a présenté plusieurs émissions sur France 3 : Piques et polémiques, Tout le monde déguste, On en parle à Paris ou encore Paris Wermus, Paris Cactus. Stéphane Bern a rendu hommage, avec de nombreuses personnalités, au célèbre chroniqueur.



Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien. — André Bercoff (@andrebercoff) 18 septembre 2017

Tristesse d'apprendre la disparition de @PaulWermus Pensées émues pour sa famille — Stéphane Bern (@bernstephane) 18 septembre 2017