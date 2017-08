Les à peu près de Paul Wermus aux Grosses Têtes

Best of 01.08.2017

publié le 01/08/2017 à 18:00

Pierre Bénichou étant né le 1er mars, mardi gras et la fin du gras avec l'arrivée du gros d'après Laurent Ruquier.

Pour sa première rencontre avec Arielle Dombasle, Jean-Marie Bigard a l'élégance de ne prévoir que des blagues propres.

D'après Laurent Baffie, sur la tombe de Paul Wermus il sera inscrit "J'était pas très loin"

Un auditeur a eu le plaisir d'être tiré (au sort) par Jean-Pierre Coffe et en plus il gagne la valise. Jean-Pierre Coffe lui conseille pour faire plaisir à sa femme, de mettre un porte-jarretelle.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Les Scoops de Paul Wermus Crédit : dailymotion