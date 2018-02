Patinage et génies fous dans La Curiosité

publié le 19/02/2018 à 13:09

Première partie : La rivalité Tonya Harding-Nancy Kerrigan

C’est l’un des grands scandales liés aux Jeux. En 1994, les deux patineuses américaines Nancy Kerrigan et Tonya Harding entrent dans l’Histoire après l’agression de la première commanditée par le mari de la seconde.

On vous raconte l’histoire de cette rivalité légendaire avec le journaliste de l’Equipe Nicolas Herbelot et le patineur Philippe Candeloro.



à voir : le film Moi Tonya , en salle le 21 février.



> MOI, TONYA Bande Annonce VF ¿ Margot Robbie, Biopic (2018)

Deuxième partie : Les génies sont fous

Pourquoi Marcel Proust avait besoin d’un rat pour prendre son pied ? Pourquoi Nietzsche se prenait pour le Christ ? Pourquoi Maupassant avait souvent des hallucinations ? On va découvrir les folies de nos génies en compagnie du journaliste et historien Christophe Bourseiller.

à lire : Et s'ils étaient tous fous, enquête sur la face cachée des génies paru à la librairie Vuibert

Et s'ils étaient tous fous, enquête sur la face cachée des génies