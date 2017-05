Papillons et expressions du monde dans La Curiosité

publié le 13/05/2017 à 12:00





La Curiosité Est Un Vilain Défaut accompagne aussi vos week-ends ! Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues le samedi et le dimanche de 14h à 15h.

La Grande Muraille de Chine

Ils nous font rêver, et lever les yeux au ciel, ils sont légers et colorés, symboles de la fragilité de la nature et révélateurs de l’état de notre planète...on se passionne pour les papillons avec le lépidoptériste Yvon Nassiet.

Yvon Nassiet nous raconte ses histoires mythiques d'écologue dans son livre Aventures de papillons paru aux éditions la vallée heureuse.

Aventures de papillons

Expressions dans le monde

On découvre les expressions de nos voisins…chez nous, on dit haut comme trois pommes, il lui manque une case et on coupe les cheveux en 4, mais les italiens, les anglais, les bulgares ou les mongols, comment disent-ils?

Pour répondre à ces questions nous recevons Muriel Gilbert ancienne traductrice et aujourd’hui correctrice au journal le Monde.

Muriel Gilbert est l'auteure du livre Que votre moustache pousse comme la broussaille ! publié aux Ateliers Henry Dougier.



Que votre moustache pousse comme la broussaille !

Le jeu du week-end

Vous avez bien écouté la question ? cette semaine, tentez de gagner 2 places pour aller voir le dernier film de Ridley Scott Alien Convenant

L'affiche finale de "Alien : Covenant" Crédit : 20th Century Fox

Envoyez votre réponse avant dimanche 23h59 à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr.

Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance !



Pour vous aider, réécoutez notre émission sur la saga Alien