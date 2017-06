Olivier de Kersauson remet de l'ordre dans les Grosses Têtes

publié le 29/06/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui fait beaucoup pour le mariage des agriculteurs et le célibat des chèvres.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête journaliste de formation et chanteur-imitateur par déformation.

… Christophe Beaugrand



Une Grosse Tête qui ne loupe rien pendant la saison de football à part sa fiancée.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête à qui sa mère avait pourtant dit de ne pas répondre.

…Laurent Baffie



Une Grosse Tête pour qui la pire période de l'histoire est la prohibition.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête aussi imprévisible en studio qu'une vague scélérate en pleine mer.

… Olivier de Kersauson

Olivier De Kersauson dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier



